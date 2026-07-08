В школе № 5 Наро-Фоминска идет активная подготовка к новому учебному году

В школе № 5 в городе Наро-Фоминск полным ходом идет ремонт. До начала учебного года остается все меньше времени, и работы ведутся во всех помещениях.

На третьем этаже уже покрасили стены в классах, провели воду, отопление и свет. Сейчас готовят полы, и в течение недели планируется укладка линолеума. В коридорах уже уложена плитка, а на лестницах установлены перила.

На втором этаже готовность электрики и сетей составляет почти 90%, а на первом этаже завершается прокладка проводки.

Особое внимание уделяется входной группе. Козырек будет обновлен и станет ярким и аккуратным. Рядом с крыльцом готовят место под пандусы для удобства учеников.

В пищеблоке выполнена кладка стен, смонтирована вентиляция и проведена электрика. Плитка уложена на 80%. Строители сосредоточились на завершении кладки внешней стены с устройством армопояса, после чего стену оштукатурят. Вскоре будут установлены окна, и помещение будет готово к монтажу оборудования.

На улице также заметны перемены: дороги отсыпаны, по периметру школы сделана отмостка. Осталось заасфальтировать территорию.

По словам прораба Максима Царева, строители идут по графику, и главная задача — чтобы 1 сентября школа встретила детей уютной и красивой.