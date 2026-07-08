В школе № 3 Лобни завершается капитальный ремонт

В школе №3 города Лобня капитальный ремонт близится к завершению. По словам старшего прораба Виталия Букмаева, строительная готовность объекта достигла около 80%.

На объекте ежедневно трудятся более 130 человек и задействованы три единицы техники. Сейчас подрядчики завершают отделку третьего этажа: стены уже покрашены, уложена плитка, готовы санузлы, осталось смонтировать потолки и напольную плитку.

На втором этаже завершена покраска стен, полностью готова плитка в санузлах и медицинском кабинете, остается укладка линолеума в классах. На первом этаже ведутся штукатурные и шпаклевочные работы, завершается отделка санузлов и столовой.

Фасад здания почти готов — осталось установить парапетные крышки. Окна уже смонтированы, идет установка стеклопакетов. Площадь здания составляет 4446,5 квадратных метров. Проектом предусмотрено обновление кровли, фасада, инженерных систем, окон и дверей.

Работы на спортивном ядре уже начались: идет демонтаж старых покрытий, затем установят новые беговые дорожки, футбольную и баскетбольную площадки, турники и брусья. Школу оснастят новой мебелью и оборудованием. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.