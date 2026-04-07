В школе №3 города Лобни продолжается капитальный ремонт

В городе Лобня, на улице Мирной, 24А, продолжается капитальный ремонт в школе №3. Как сообщил старший прораб Виталий Бикмаев, на данный момент основные работы ведутся на фасаде здания: утепление и облицовка выполнены примерно на 45%.

Параллельно идет устройство стяжки пола с утеплением во всех кабинетах. Штукатурка и шпаклевка стен готовы на 60%, также смонтированы воздуховоды. Рабочие прокладывают системы водоснабжения и электрику.

Прораб отметил, что в кабинете физики к каждой парте будет подведена отдельная розетка, а в кабинете химии монтируют индивидуальные сливы для каждого стола. На объекте задействовано около 65 человек: примерно 25 штукатуров, 30 каменщиков, а также электрики и специалисты по утеплению спортзала.

В ближайшее время акцент сделают на отделке двухэтажного здания: завершат стяжку, штукатурку и приступят к укладке плитки. Завершить все работы планируют в августе 2026 года.