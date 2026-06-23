В школе №18 в Агрогородке продолжается капитальный ремонт

В школе №18 в микрорайоне Агрогородок продолжается капитальный ремонт. Готовность объекта уже превысила 66%, и работы идут строго по графику.

Подрядная организация ООО «Монат Групп» занимается ремонтом учреждения площадью 6 717,6 квадратного метра. Директор обособленного подразделения компании Линар Фатыхов рассказал, что на объекте идет отделка, монтаж внутренних инженерных сетей, фасадные работы, работы по слаботочным системам, вентиляции и электромонтажу, а также благоустройство территории.

Фатыхов пояснил, что общая готовность по отдельным разделам достигает 70–75%. Уже завершены работы по возведению перегородок, штукатурке и укладке кровли. Шпаклевка находится в завершающей стадии, а укладка напольного покрытия выполнена с высоким процентом готовности.

В ближайшие дни подрядчики приведут остекление в соответствие с требованиями. В рамках благоустройства появятся бордюры, обновится круговое дорожное покрытие, газон и спортплощадка.

Директор МБОУ «Школа № 18» Елена Васильева рассказала, что весь учебный год учреждение базировалось в третьем корпусе гимназии № 11. Сейчас в школе идет летняя оздоровительная кампания, которая завершится 30 июня. После этого коллектив будет ждать завершения ремонта, чтобы 1 сентября вернуться в родные стены.

Завершить строительно-монтажные работы планируют к 1 августа 2026 года. После этого пройдут пусконаладочные работы и процедура приемки объекта, и школа № 18 будет готова встретить учеников в обновленных стенах.