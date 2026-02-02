В школе №1 на улице Октябрьской завершат капремонт в июле 2026 года

В школе №1 на улице Октябрьской продолжаются масштабные ремонтные работы. В трехэтажном здании площадью более 5,7 тысячи квадратных метров ежедневно трудятся более 60 рабочих. По сообщению министра строительного комплекса региона Александра Туровского, общая стройготовность по выполненным работам составила уже 50 %.

«На объекте ведутся отделочные работы — устройство стяжки пола, покраска стен, монтаж инженерных сетей: установка систем водоснабжения и канализации, монтаж вентиляции», — отметил министр.

Школа №1 была построена в 1989 году, и комплексный капитальный ремонт здесь проводится впервые с момента ввода в эксплуатацию. В здании обновят все инженерные коммуникации, внутренние помещения, установят новую мебель и оборудование.

Работы по капитальному ремонту ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Завершить капремонт планируется в июле 2026 года. После обновления здания первой школы условия обучения здесь станут значительно лучше, появится информационно-библиотечный центр, площадки для реализации креативных идей школьников. Школа станет современным, комфортным и безопасным образовательным пространством для учеников и педагогов.