В школе № 1 Королева завершается ремонт с космическим дизайном

Ремонт в школе №1 города Королева близится к завершению. Рабочие занимаются последними приготовлениями перед открытием учебного заведения.

Внутри здания появились необычные детали, которые привлекут внимание учеников. Главная изюминка интерьера — огромные рельефные панно, созданные выпускниками художественного института имени Сурикова. На стенах ожили сцены покорения космоса: от Циолковского до легендарного полета «Бурана».

Но обновления не только для красоты. В каждом классе появятся интерактивные панели, что сделает процесс обучения интереснее. Также заработает современный библиотечный центр с электронными книгами, откроются мастерские для творческих проектов. Возобновится «Кванториум» и запустят новый кружок по ракетостроению.

Директор школы Ирина Гайдукова подчеркнула: «Мы ждали этого ремонта много лет. Теперь наши дети будут учиться в пространстве, которое вдохновляет на мечту — и даже на полет в космос».

Ремонт идет по региональной программе «Образование Подмосковья». Фасад и крышу привели в порядок в прошлом году, а сейчас завершают внутреннюю отделку. Открытие школы запланировано на 1 сентября.