В школе №1 города Королева завершен капитальный ремонт

В школе №1 городского округа Королев близится к завершению капитальный ремонт. Работы выполнены практически на 99 процентов, и здание преобразилось до неузнаваемости.

Коридоры и кабинеты засияли свежей отделкой, установлена современная электрика, санузлы обновлены. В каждом кабинете появились новые стеклопакеты и входные двери. Почти на 90 процентов уже установлена мебель, осталось дождаться последних парт и стульев.

Особое внимание привлекли стены. Более 150 квадратных метров по всем трем этажам украшают около 20 уникальных 3D-рисунков на космическую тематику. Профессиональные художники, выпускники Суриковского художественного училища, превратили школьные коридоры в настоящую галактику.

В кабинетах установлены уникальные сенсорные доски-мониторы, которые позволяют выходить в интернет прямо во время урока, включать документальные фильмы или курсы лекций.

Спортзал теперь представляет собой полноценную арену с новыми шведскими стенками, гимнастическими брусьями и кольцами, свежим покрытием и волейбольной сеткой. Установлен даже экран для подсчета голов.

Сейчас на объекте работают специалисты по безопасности: устанавливают камеры видеонаблюдения, турникеты у входа и датчики дыма. После завершения уборки и сборки последних деталей школа будет полностью готова к встрече учеников. Первого сентября дети пойдут в обновленную школу.