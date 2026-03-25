В школе №1 города Королева проходит капитальный ремонт

В школе №1 городского округа Королев идет капитальный ремонт. В здании трудятся 40 рабочих, которые занимаются проводкой, налаживают систему вентиляции и делают ремонт в кабинетах.

На проходной внутри здания появилось помещение для охраны, а на фасаде установили камеры видеонаблюдения. В классах стелют линолеум, заканчивают монтаж вентиляции и проверяют электрику.

Металлические перегородки спрятали под ударопрочные и шумоизолирующие панели, на полах — свежее покрытие, внизу стен появились современные радиаторы. Потолки из металлических кассет уже засияли новыми светильниками, а вместо старых окон и дверей установили пластиковые конструкции.

Школа №1 впервые за 36 лет переживает такое масштабное обновление. Здесь меняют все: от инженерных коммуникаций до фасада и мебели. В прошлом году строители уже привели в порядок кровлю, фасад здания и территорию вокруг него.

Если все пойдет по графику, капитальный ремонт школы закончится в июле 2026 года. В трехэтажном здании площадью более 5,7 тысячи квадратных метров появятся не просто отремонтированные классы, а настоящий информационно-библиотечный центр и пространства для воплощения творческих идей учеников.