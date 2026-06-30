В школе № 10 в Серпухове идут фасадные работы и благоустройство территории

В школе № 10 городского округа Серпухов продолжаются ремонтные работы. Строители утепляют фасады и начинают благоустройство территории.

По словам начальника участка подрядной организации Далхата Алботова, фасадные работы выполнены на 70–80%. Завершено утепление и монтаж подсистемы, строители заканчивают установку крепежей для кронштейнов. На объект уже завозят фиброцементные плиты для финальной облицовки.

Одновременно идет благоустройство территории: «пирог» пожарного проезда снят примерно на 65%, после чего здесь положат черновой крупнозернистый асфальт.

Внутри здания продолжается отделка, включая облицовку перегородок и стен учебных классов панелями.

На время ремонта 975 учеников школы временно переведены в здание начальной школы и детского отделения № 3 «Ромашка» школы № 10, а также в школу № 3.

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.