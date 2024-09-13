Образовательный центр «Точка роста» открылся в школе № 54 в Люберцах

Еще один Центр образования «Точка роста» открылся в городском округе Люберцы. Заниматься там смогут ученики школы № 54 в поселке Октябрьском.

Проект «Точка роста» функционирует в 13 школах муниципалитета. С начала этого года такие центры открылись в учебных заведениях в поселках Томилино, Мирный и Красково.

«Цифровые микроскопы, ноутбуки, учебные наборы, мебель и многое другое — новое оборудование используется ребятами как в рамках основой образовательной программы по физике, химии, биологии, так и при изучении основ робототехники», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что образовательная программа «Точка роста» реализуется по инициативе президента России.

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