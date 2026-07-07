В школе имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова в селе Липицы завершается капитальный ремонт

В школе села Липицы имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова подходит к концу капитальный ремонт. Строители уже приступили к сборке мебели, сообщила директор школы Галина Юдина.

По ее словам, работы выполнены на 80–90 процентов. Завершены все сантехнические работы, включая водоснабжение и отопление, а также проводятся покрасочные работы.

«Надеемся, что мы уложимся в срок, и 580 детей 1 сентября войдут в обновленные, светлые классы с современным оборудованием и мебелью. Думаю, все будут счастливы и довольны», — подчеркнула Галина Юдина.

Это первый капитальный ремонт в школе с момента ее постройки в 1970 году. Работы проводятся по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» на средства регионального и федерального бюджетов.