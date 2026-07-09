Школу на улице 60 лет Октября в Белоозерском откроют после капремонта в сентябре

В Белоозерском городского округа Воскресенск на улице 60 лет Октября, дом 18, идет масштабное обновление здания школы. Строительная готовность объекта превысила 75%, как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Ежедневно на объекте трудятся 80 человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают пришкольную территорию. В здании школы общей площадью 8 303 квадратных метра проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.