Память жертв теракта в Беслане почтили в школах Балашихи

Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели в школах Балашихи. Детям рассказали о трагедии, которая произошла в бесланской школе № 1 в 2004 году.

Школьники почтили память погибших в терактах в Беслане, Москве, Буденновске, Первомайском, Буйнакске, Волгодонске и «Крокус сити холле» минутой молчания. Также вспомнили мирных жителей, погибших при обстрелах в Курске и Белгороде, Севастополе, Луганске и Донецке.

После педагоги провели выставки, тематические уроки и дискуссионные площадки, где обсудили с детьми опасность терроризма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».