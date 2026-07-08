В Шатуре огнеборцы эвакуировали жителей многоквартирного дома

Во вторник, 7 июля, в микрорайоне Керва муниципального округа Шатура произошло возгорание в многоквартирном доме. Сотрудники 286-й и 288-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с работниками федеральной противопожарной службы оперативно ликвидировали пожар и эвакуировали восемнадцать человек.

Как рассказал начальник ПСЧ-286 Сергей Бугай, жильцы четырехэтажного дома позвонили в службу экстренных вызовов «Система-112» в 21:08. Они почувствовали запах гари и заметили задымление в подъезде.

Когда пожарные прибыли на место, подъезд был заполнен дымом. Специалисты быстро сформировали звено газодымозащитной службы для разведки и спасения людей. На четвертом этаже в коридоре они обнаружили очаг возгорания и оперативно приступили к тушению. Десять человек вывели на воздух по лестничным маршам, еще шестерых взрослых и двоих детей эвакуировали из квартир на третьем этаже с помощью механической лестницы.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали женщину и двоих детей с подозрением на отравление продуктами горения. Пожар был быстро локализован и ликвидирован, огнеборцы не дали пламени распространиться на квартиры.