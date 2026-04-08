В Шаховском спорткомплексе начали утеплять фасад в рамках капитального ремонта

В спорткомплексе городского округа Шаховская приступили к капитальному ремонту. Строители демонтировали старую облицовку и начали монтировать кронштейны и утеплитель с пленкой на фасаде здания.

По словам инженера производственно-технического отдела Александра Темерьязева, сейчас идет согласование материала для облицовки. «Это будет керамогранит размером 600 на 1200 сантиметров, но еще ведутся согласования по его виду, цвету и оттенку», — пояснил он.

Параллельно ведутся работы по отоплению — прокладывается трубопровод. Керамогранитом облицуют не только фасад, но и полы внутри здания. В коридорах керамогранит поднимется на 1,2 метра по стенам, остальную часть покрасят. В спортивном зале планируют уложить линолеум, а в тренерских помещениях — кварцвинил.

Также строители оштукатурили спортивный зал и приступили к малярным работам на потолке. После получения проекта по электрике начнут прокладывать слаботочные системы: пожарную сигнализацию, охранную и видеонаблюдение.

Бригада планирует сдать объект до начала учебного года, хотя по контракту все работы должны быть выполнены в октябре текущего года. Сейчас на объекте трудятся 12 человек, но после старта работ по электрике и слаботочным системам количество специалистов увеличат.