В Шаховской выберут подрядчика для капремонта центрального теплового пункта

В подмосковном поселке Шаховская готовится капитальный ремонт центрального теплового пункта (ЦТП). Для выбора подрядчика объявлен электронный конкурс.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг по капитальному ремонту центрального теплового пункта в муниципальном округе Шаховская Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках закупки планируется отремонтировать ЦТП мощностью 7,283 Гкал/ч.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Шаховская. Завершить ремонт планируют в 2027 году.

Актуальная информация по теме закупок и торгов Подмосковья также регулярно размещается на странице Комитета по конкурентной политике Подмосковья в «Макс».