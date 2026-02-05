В Шаховской возобновил работу обновленный детский сад «Малыш

В подмосковной Шаховской 2 февраля распахнул свои двери детский сад «Малыш» после капитального ремонта. Сейчас в дошкольном учреждении воспитываются 130 детей, которые распределены по семи группам. Одна из групп предназначена для малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Старший воспитатель Оксана Рыжова отметила, что после ремонта в детском саду стало намного теплее, светлее и интереснее. По ее словам, развивающая среда стала значительно богаче. Занятия в учреждении возобновились и проходят в штатном режиме.

Преобразились многие помещения детского сада, а спортивный и музыкальный залы даже расширились. Появилась новая современная мебель и развивающие игрушки. Кроме того, в саду установили интерактивное оборудование, которое поможет привить детям интерес к современным технологиям.

С 2021 года в Шаховском округе было обновлено три детских сада и четыре школы.