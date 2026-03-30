В Шаховской центральной районной больнице начал работу новый врач-онколог

В Шаховской центральной районной больнице появился новый специалист — врач-онколог Абилаш Анакха из Индии. Это произошло после того, как местные жители обратились во время прямой линии с Президентом с жалобами на кадровый дефицит в медицинском учреждении.

Молодой специалист работает в больнице вторую неделю и пока осваивается на новом месте. Абилаш родилась и выросла в Индии. В 17 лет она уехала учиться на медика в Архангельск, где уже жили ее знакомые, обучавшиеся в Северном государственном медицинском университете.

«У меня бабушка была медсестрой, поэтому мне с детства была интересна медицина», — рассказала врач.

После шести лет учебы и двух лет ординатуры Абилаш отработала три месяца в одной из больниц Архангельска. Затем она откликнулась на вакансию в Шаховской, желая получить здесь опыт и практику. В ее задачи входит проведение первичного осмотра и выдача направлений на УЗИ и другие исследования при необходимости.

Всего от жителей Шаховской на линию с Президентом поступило около 500 обращений. Большинство из них касались вопросов газификации, ремонта дорог и обновления автобусного парка. Три обращения были связаны с нехваткой кадров в медицинском учреждении.