В Шаховской продолжают благоустройство Рижского сквера

В подмосковной Шаховской продолжается благоустройство Рижского сквера. На этой неделе там высаживают деревья, которые питомник Саватеевых передал округу в рамках благотворительной акции.

Среди саженцев — липы, клены, ивы, сирень, рябина и черемуха. Но высадка не ограничится одним сквером: деревья и кустарники появятся и в других частях поселка. Например, там появятся боярышник и сто кустов кизильника блестящего.

Питомник также передал многолетние цветы и гортензию. В Парке Победы высадят декоративные яблони и груши.

На объекте работают шесть озеленителей. Чтобы молодые саженцы прижились, почву заранее обогатили черноземом, а каждый ствол укрепили растяжками. Это убережет деревца от искривления и поломок при ветре.