В Шаховской после капремонта открылось дошкольное отделение гимназии

В городском округе Шаховская вновь распахнуло двери дошкольное отделение гимназии «Малыш» после завершения капитального ремонта. Обновление учреждения было проведено в рамках государственной программы Московской области, нацеленной на создание современных и безопасных условий для дошкольного образования.

Масштаб проведенных работ впечатляет: ремонт затронул все здание площадью 1713 квадратных метров. Строители обновили фасад, придав гимназии современный вид, заменили кровлю для надежной защиты от атмосферных воздействий и модернизировали инженерные коммуникации, повысив энергоэффективность и безопасность объекта.

Внутри здания также произошли значительные изменения. Помещения теперь соответствуют актуальным требованиям к дошкольному образованию. Группы оснащены новой мебелью, подобранной с учетом возрастных особенностей детей. Кроме того, помещения оборудованы новейшим учебным и игровым оборудованием, которое поможет педагогам раскрыть потенциал каждого воспитанника.

Открытие обновленного дошкольного отделения гимназии «Малыш» стало важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры округа.