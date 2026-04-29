В Шаховской готовится к открытию семейный ресторан

Предпринимательница из городского округа Шаховская Татьяна Прядун планирует в ближайшее время открыть семейный ресторан. Сейчас в здании, где разместится новое заведение, полным ходом идут ремонтные работы. Этот ресторан станет четвертым объектом, принадлежащим семье Прядун.

Все началось с открытия в 2019 году пекарни «Мельникъ». Затем в 2021 году появилась пиццерия, а еще через год — «Бистро» в здании администрации. Идея создать уютное место, где можно безопасно и вкусно накормить детей, пришла владелице сети кафе Татьяне Прядун, когда она была в декретном отпуске. Супруг предпринимательницы выступил инвестором и поверил в ее идею.

За производство и управление отвечает Татьяна, за логистику — муж. Вместе они определяют цели и видение дальнейшего развития бизнеса.

Сегодня пекарня выпускает ремесленный хлеб длительной ферментации. Тесто подходит 5–6 часов, его изготавливают на пшеничной, цельнозерновой или ржаной закваске. Муку используют высокого качества, всю выпечку готовят на сливочном масле без добавления маргарина. В ассортименте более 30 наименований продукции и около 10 видов хлеба.

Открытие нового ресторана позволит привлечь к работе дополнительных сотрудников. Все заведения сети ежедневно обслуживают от 300 до 500 человек, предоставляя около 30 рабочих мест для жителей Шаховской и окрестностей.