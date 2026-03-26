В Шаховской больнице решили вопросы пациентов о льготных лекарствах

После обращения на прямую линию с президентом в Шаховскую больницу пришло несколько пациентов с вопросами о льготном лекарственном обеспечении. Для каждого заявителя провели индивидуальную работу, чтобы обеспечить необходимыми препаратами.

В Московской области право на льготное лекарственное обеспечение имеют определенные категории граждан: * Федеральные льготники: инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации. * Региональные льготники: Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, дети до трех лет, а также дети из многодетных семей до шести лет, люди с тяжелыми заболеваниями (онкологией, диабетом, бронхиальной астмой и другими).

Также льготные лекарства положены тем, кто болеет высокозатратными заболеваниями, социально значимыми заболеваниями и редкими (орфанными) заболеваниями.

Заявки на льготные лекарственные препараты для вышеперечисленных категорий граждан оформляют в специальной программе. Внесением препаратов на следующий год занимается участковый терапевт. Чтобы заявка была подана своевременно и корректно, необходимо обязательно обращаться к своему участковому врачу.

В Шаховской больнице льготным лекарственным обеспечением пользуются около 4000 региональных льготников, порядка 2000 федеральных, 48 пациентов с высокозатратными заболеваниями и трое пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями.

Льготная лекарственная заявка на пациентов формируется один раз в год. В этом году она открылась 1 февраля и продлится до 1 мая. Чтобы в следующем периоде не было сбоев, льготникам лучше заранее подойти к врачу и уточнить свои потребности.