В Шаховской больнице начал принимать пациентов новый врач-онколог

В больнице городского округа Шаховская начал вести прием молодой специалист — врач-онколог Абилаш Анакха из Индии. Она работает в учреждении меньше недели и пока адаптируется к новой обстановке.

Абилаш Анакха родилась и выросла в Индии. В возрасте 17 лет она отправилась учиться на медика в Архангельск. Там у нее были знакомые, которые уже обучались в Северном государственном медицинском университете.

«У меня бабушка была медсестрой, поэтому мне с детства была интересна медицина», — рассказала врач.

После шести лет учебы и двух лет ординатуры медик отработала три месяца в больнице Архангельска, а затем откликнулась на вакансию в Шаховской. Абилаш Анакха хочет получить опыт и практику в этой больнице. Врач проводит первичный осмотр и при необходимости дает направления на УЗИ и другие исследования.