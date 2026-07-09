В Серпуховском музее пройдет семейная арт-терапия «Пообщаемся в стиле Арт!»

18 июля в Серпуховском историко-художественном музее состоится необычная программа для семей «Пообщаемся в стиле Арт!». Мероприятие организовано Министерством культуры и туризма Московской области.

Программа включает два этапа. Сначала участники встретятся в пространстве выставки «Импрессионизм с русской душой». Там их научат общаться с помощью психологических метафор и конструктивных «я-сообщений». Это поможет лучше понять близких и почувствовать, как по-разному они могут видеть мир.

Затем участников ждет арт-студия в открытом фондохранилище музея среди скульптур. Семьям предстоит вместе создать общую художественную работу. Этот процесс поможет выразить свои чувства без упреков, встать на место друг друга и почувствовать себя настоящей командой.

Начало занятия — в 15:30. Возрастное ограничение — 6+.

Подробнее об этом событии можно узнать на сайте Серпуховского историко-художественного музея.