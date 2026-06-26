В Серпуховском музее пройдет лекция о последнем императорском бале
В Серпуховском историко-художественном музее 5 июля состоится лекция-путешествие «Зимняя сказка Зимнего. Бал 1903 года». Лекция посвящена последнему костюмированному балу российских императоров.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие посвящено балу, который состоялся в Зимнем дворце и вошел в историю как «русская сказка». Приглашения на него получили 416 представителей высшей столичной знати: великие князья, княгини, иностранные послы и представители влиятельных семей.
Искусствовед Ангелина Конкина расскажет о подготовке к балу, особенностях нарядов и украшений. Слушатели также узнают об особом меню и сервировке столов.
Лекция начнется в 15:00. Возрастное ограничение: 6+. Более подробную информацию можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.