В Серпуховском музее открылась выставка «Летнее настроение»

В Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Летнее настроение», которая является частью проекта «Времена года на фарфоре». Посетители могут увидеть уникальные фарфоровые изделия из фондов музея.

На выставке представлены работы скульпторов Дулевского фарфорового завода, мастеров Ленинградского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова 1960–1970-х годов и других талантливых мастеров. Среди экспонатов — произведения Асты Брезжицкой и Маргариты Шепелевой, жанровая композиция Галины Чечулиной «Русский квас», а также фарфоровый комплект «Дачный» от Марии Холодной.

Все предметы выставки объединены общей темой — летом и его атмосферой. Фарфоровые изделия наполняют пространство теплом и воспоминаниями из детства.

Выставка будет открыта до 2 августа. Дополнительную информацию можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.