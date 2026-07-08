В Серпуховском музее летом пройдут кинопоказы под открытым небом

В Серпуховском историко-художественном музее 11 июля стартует летний проект «Сад» — кинопоказы под открытым небом. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, проект реализуется с 2021 года.

Почти каждую субботу в теплое время года во дворе музея будут показывать отечественные фильмы. Гости смогут насладиться уютной атмосферой летних вечеров в импровизированном кинозале под открытым небом с восьмиметровым экраном.

Откроется сезон художественным фильмом 1961 года «Свадьба в Малиновке» режиссера Андрея Тутышкина, снятым на киностудии «Ленфильм». Начало в 21:30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Следующие кинопоказы запланированы на 18 и 25 июля и на 1 и 22 августа. За расписанием можно следить на сайте Серпуховского историко-художественного музея.