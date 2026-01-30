Снег убрали с территории еще одного ЖК в Серпухове

Сотрудники управляющей компании активно расчищают территорию жилого комплекса на улице Ворошилова в городе Серпухове от снежных заносов. Мастер участка Яна Сергеева сообщила, что в работах задействована бригада дворников с лопатами и трактор.

Для удобства жителей необходимо освободить от снега все подходы к подъездам здания, парковки, дорожки и контейнерную площадку. Особое внимание уделяется ступенькам и пандусам перед подъездами. Кроме того, после очистки снега поверхности посыпают песком для предотвращения гололеда.

Сергеева отметила, что в управлении компании «Добрый Дом» более 50 адресов, где в настоящее время ведется уборка снега. Завершив работы на одном объекте, бригада вместе с трактором переходит к следующему адресу.