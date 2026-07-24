В Серпухове стартовал гастрономический фестиваль «Мама Ольга»

На берегу Оки в районе смотровой площадки в Серпухове начался трехдневный гастрономический фестиваль. Его участниками стали фермеры и спортсмены.

Амбассадор общественного движения «Здоровое Отечество», чемпион Европы по гимнастике и финалист шоу «Титаны-2» на ТНТ Михаил Худченко проводит утреннюю зарядку для гостей и читает лекции о здоровом питании и спортивном режиме.

«Расскажу про свою жизнь, про себя немного, как добился чего-то. Подскажу, как следить за дисциплиной, правильным питанием и вести здоровый образ жизни. В общем, пообщаемся», — поделился Михаил Худченко.

Олимпийский чемпион по боксу 2016 года и амбассадор «Здорового Отечества» Евгений Тищенко участвует в активностях на правах гостя. По его словам, на фестивале много интересных локаций и есть чем заняться спортивному человеку.

Фестиваль организован при поддержке администрации Серпухова и объединил более 150 фермерских хозяйств и производителей со всей России. На площадке представлена музыкальная программа, гастрономические открытия, семейные развлечения и культурные активности. Ожидается, что фестиваль посетят от 15 до 20 тысяч гостей из Москвы, Московской, Тульской, Калужской и других регионов Центральной России.