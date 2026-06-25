В Серпухове прошли учения в котельной № 21

По легенде учений, в одной из емкостей произошел разрыв по сварочному шву и дизельное топливо разлилось в обваловке — огороженной территории вокруг резервуара. К ликвидации последствий привлекли силы аварийно-диспетчерской службы и ремонтного участка третьего района, на территории которого расположена котельная. Также задействовали аварийно-спасательное формирование «ЭКОСПАС».

Благодаря слаженным действиям сотрудников всех подразделений аварию устранили. Разлитые нефтепродукты перекачали в свободную емкость и установили на временной площадке для последующей утилизации. На объекте сформировали бригаду для детального обследования дефекта, повлекшего разлив нефтепродуктов.

Наталья Покумейко отметила грамотные и четкие действия ремонтного персонала.