В Серпухове прошли учения в котельной № 21
В котельной № 21 в Серпухове специалисты провели учения, имитируя разлив нефтепродуктов. Главный инженер Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Наталья Покумейко сообщила об успешном прохождении тренировки.
По легенде учений, в одной из емкостей произошел разрыв по сварочному шву и дизельное топливо разлилось в обваловке — огороженной территории вокруг резервуара. К ликвидации последствий привлекли силы аварийно-диспетчерской службы и ремонтного участка третьего района, на территории которого расположена котельная. Также задействовали аварийно-спасательное формирование «ЭКОСПАС».
Благодаря слаженным действиям сотрудников всех подразделений аварию устранили. Разлитые нефтепродукты перекачали в свободную емкость и установили на временной площадке для последующей утилизации. На объекте сформировали бригаду для детального обследования дефекта, повлекшего разлив нефтепродуктов.
Наталья Покумейко отметила грамотные и четкие действия ремонтного персонала.