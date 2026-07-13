В Серпухове пройдет гастрофестиваль «Мамы Ольги» с фермерскими продуктами

В Серпухове с 24 по 26 июля пройдет гастрономический фестиваль «Мамы Ольги». Мероприятие развернется на берегу Оки при поддержке администрации округа.

Гостей ждут более 150 фермерских хозяйств и производителей со всей России. Ожидается, что фестиваль посетят от 15 до 20 тысяч человек из Москвы, Подмосковья, Тульской, Калужской и других областей.

На площадке организуют несколько зон. Фермерская ярмарка предложит молочные продукты, сыры, мясные деликатесы, мед, выпечку, сладости, соусы и товары ручной работы. На музыкальной сцене выступят коллективы и артисты.

В гастрономической зоне можно будет попробовать региональные блюда. Для детей и взрослых проведут мастер-классы, творческие и интерактивные активности. Партнерская экспозиция объединит бизнес, спорт, индустрию красоты и благотворительные фонды.

«Мы создаем не просто фестиваль, а новую традицию летнего отдыха в Подмосковье. Наша задача — объединить людей вокруг качественных фермерских продуктов, живой музыки, семейных ценностей и культуры осознанного потребления», — отметила директор по маркетингу сети «Мама Ольга».

Вход на фестиваль свободный.

На минувших выходных в Подольске стартовал семейный фестиваль «СемьяФест».