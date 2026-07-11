В парке имени Виктора Талалихина стартовал семейный фестиваль «СемьяФест»

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске 11 июля стартовал семейный фестиваль «СемьяФест». Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности и собрал более тысячи участников.

С 12:00 до 16:00 для посетителей всех возрастов работают тематические зоны. В программе — концертные выступления, аквагрим, ростовые куклы, мягкая Дженга, колесо розыгрышей, ярмарка мастеров, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и съемка мини-фильмов.

Организаторы уделили особое внимание здоровью: все желающие могут пройти диспансеризацию, проверить зрение, узнать о правилах гигиены и попробовать кислородные коктейли.

Для юных исследователей работают лектории, зоны робототехники и 3D-печати, профориентационные площадки, а также проходят занятия по каллиграфии и консультации специалистов.

На открытии фестиваля выступил многодетный отец Николай Чистяков из Подольска. У него одиннадцать детей, семеро из которых уже создали свои семьи и подарили ему десять внуков. Николай и его супруга выросли в многодетных семьях и сохранили любовь к музыке, которую передают своим детям. Свой семейный ансамбль они назвали «Чистый источник».

По словам организатора праздника, директора центра развития и поддержки семьи «Навигатор мам» Ольги Будиловской, фестиваль создан для того, чтобы подарить семьям яркий выходной, наполненный радостью, новыми знаниями и общими открытиями.