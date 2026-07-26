В Серпухове проходит третий день гастрономического фестиваля «Мама Ольга»

На берегу Оки в районе смотровой площадки в Серпухове начался третий и заключительный день гастрономического фестиваля «Мама Ольга». Организаторы создали особую зону для мастер-классов, названную семейной территорией.

Сотрудница Серпуховского музейно-выставочного центра Анастасия Есипова поделилась творческими наработками: «Делаем павлина-кулачника, набойку и мезенскую роспись на дощечках в цветовой гамме фестиваля. Павлин — символ Серпухова, поэтому мы здесь с ним сегодня».

Помимо этого, на территории шатра можно увидеть изготовление нарядных кормушек для птиц и плетение венков из цветов и трав. Посетители с радостью забирают с собой готовые поделки и сувениры, чтобы сохранить воспоминания о фестивале.

Главным центром фестиваля является фермерская ярмарка, где более 150 фермеров представляют свои товары: свежие молочные продукты, ремесленные сыры, мясные деликатесы, мед, продукцию пчеловодства, выпечку, сладости, напитки, авторские соусы, а также изделия народных промыслов и ручной работы.

Организаторы фестиваля стремятся создать новую традицию летнего отдыха в Подмосковье, объединяя людей вокруг качественных фермерских продуктов, семейных ценностей и культуры осознанного потребления.