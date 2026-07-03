В Серпухове приступили к замене тепловых сетей в районе Красный Текстильщик

В микрорайоне Красный Текстильщик в Серпухове энергетики начали замену тепловых сетей. Общая протяженность трубопровода, которую предстоит обновить к началу отопительного сезона, составляет около полутора километров. Часть работ уже выполнена, сообщил директор Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павел Макаров.

Сейчас рабочие меняют тепловые сети возле дворца культуры «Исток». На заднем дворе здания новые трубы диаметром от 57 до 273 миллиметров укладывают в траншею. Старые наземные теплотрассы заменяют на современные подземные коммуникации.

Следующим этапом станет замена старых труб над улицей Красный Текстильщик перед фасадом дворца культуры. На несколько дней автомобильное движение здесь перекроют, но местные жители готовы к временным неудобствам.

Директор ДК «Исток» Павел Михайлюк отметил, что ремонт теплотрассы позволит убрать воздушную линию, которая портила внешний вид и мешала. Это станет частью полномасштабного проекта реконструкции дворца культуры вместе с благоустройством территории.

Во дворце культуры «Исток» сейчас проходит капитальный ремонт по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы планируется завершить в сентябре этого года.