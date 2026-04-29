В Серпухове на заводе появится новая услуга для заказчиков

Операционный директор компании «Сплитекс» Александр Краснов сообщил, что в мае на заводе в Серпухове будет внедрен новый сервис для заказчиков. Они получат возможность отслеживать статус заказа в режиме реального времени.

Заказчик сможет зайти в личный кабинет под своим логином и увидеть готовность проекта по пяти этапам: разработка конструкторской документации, производство, готовность к отгрузке, отгружен заказ, монтаж оборудования.

«Ранее клиенты часто обращались с вопросами о статусе заказа. В ответ мы уточняли информацию на производстве, пересматривали статус в системе 1С. Это приводило к потерям времени с обеих сторон. Новый сервис полностью снимает эту проблему», — подчеркнул Александр Краснов.

Компания «Сплитекс» (ранее ООО «Зульцер Хемтех») — крупнейший российский производитель высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, нефтехимии и химической промышленности. Завод в Серпухове запустили в 2009 году, производство занимает 8 000 квадратных метров.