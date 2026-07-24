В Серпухове на берегу Оки открылся гастрономический фестиваль

На берегу Оки в районе смотровой площадки в Серпухове стартовал трехдневный гастрономический фестиваль. Об этом сообщила генеральный директор компании-организатора «Мама Ольга» Юлия Орехова.

По ее словам, фестиваль стал площадкой для фермеров и спортсменов. Здесь организованы мастер-классы, спортивные соревнования, конкурсы, батуты, контактный зоопарк, гриль-бары и фудтраки.

В больших фермерских шатрах расположились 165 представителей фермерских хозяйств из разных регионов с собственной продукцией. «Мы решили собрать фермеров со всей России, чтобы люди могли отведать уникальные товары, которые невозможно найти на обычных прилавках магазинов», — подчеркнула Юлия Орехова.

Организаторы прогнозируют, что за три дня фестиваль соберет до 30 тысяч гостей. Каждый день будет начинаться с спортивной зарядки, после которой гостей ожидают различные активности и концерты.