В Серпухове активно ремонтируют школу на улице Фирсова

В Серпухове продолжается капитальный ремонт средней школы на улице Фирсова. На данный момент готовность объекта составляет более 14 процентов. На строительной площадке работают 22 человека.

В рамках капитального ремонта в здании планируется заменить инженерные коммуникации, окна и двери. Также будут обновлены фасады и кровля. Строители возведут новые перегородки, утеплят и покрасят стены. Кроме того, в школе уложат новое напольное покрытие и модернизируют систему освещения.

Перед началом учебного года в школу планируется закупить новую мебель и современную технику.

Капремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.