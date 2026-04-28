В Сергиевом Посаде задействовали 54 единицы техники для очистки снега на дорогах

В Сергиевом Посаде для расчистки дорог после снегопада и сильного ветра задействовали 54 единицы техники. Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова в телеграм-канале .

По ее словам, непогода продолжает испытывать регион на прочность. Помимо дорожных служб, в округе работают подразделения МЧС — 11 единиц техники и 35 сотрудников личного состава.

Восстановлением электроснабжения занимаются специалисты «Россетей». К работам привлекли 18 бригад, это 54 человека. Несмотря на проводимые мероприятия, без света по-прежнему остаются многие населенные пункты. За последний час электроснабжение удалось восстановить в деревнях Старожелтиково, Новожелтиково и Толстоухово.

Глава округа подчеркнула, что все экстренные службы готовы реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее энергетики восстановили электроснабжение в Ленинском городском округе, Шатуре и Жуковском.