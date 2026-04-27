Электроснабжение в трех округах Подмосковья восстановлено

В настоящее время свет вернулся в дома жителей этих территорий. В других районах Подмосковья продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за аномального снегопада и шквалистого ветра с порывами до 20 м/с.

Наибольшие усилия в настоящее время направлены на округа, которые приняли на себя основной удар стихии: Чехов, Раменское, Ступино, Домодедово, Балашиха, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Дмитров, Ногинск.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).