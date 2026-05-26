В Сергиевом Посаде стартовал фестиваль театров малых городов России

В Сергиевом Посаде открылся XXIII Фестиваль театров малых городов России. Мероприятие организовано Театром Наций и собрало коллективы из 15 городов страны.

Церемония открытия прошла 26 мая на Советской площади. Праздник начался с выступления местных творческих коллективов, представивших самобытную культуру Подмосковья. Завершил уличную программу концерт известного музыканта Петра Налича, задавший теплое и душевное настроение всему форуму.

«Фестиваль театров малых городов — это уникальная возможность для коллективов из регионов заявить о себе на федеральном уровне», — отметила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Главным событием первого дня фестиваля станет внеконкурсный гастрольный показ Театра Наций. На сцене представят спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» в постановке Данила Чащина. В главных ролях Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Мария Смольникова.

В течение недели за награды будут бороться театры из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Магнитогорска, Мотыгино, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска, Нягани и Чайковского. Экспертному совету предстоит оценить 9 спектаклей большой формы и 6 работ малой формы.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы», Правительства Московской области и депутата Госдумы Сергея Пахомова.

Праздник театра в Сергиевом Посаде продлится до 3 июня. Зрителей ждут показы конкурсных спектаклей, творческие встречи и обсуждения. С подробной афишей можно ознакомиться на официальных ресурсах Театра Наций и администрации городского округа.