В Сергиевом Посаде создают новое место для отдыха

На улице Северо-Озерной в Сергиевом Посаде началось создание нового места для отдыха. Проект победил в прошлом году во Всероссийском конкурсе проектов городской среды.

Общая площадь пространства составит 2,5 гектара. Строители уже начали выравнивать участок, прокладывать коммуникации и собирать металлические каркасы с деревянными настилами. На них разместят главные пешеходные дорожки, зоны отдыха и арт-объекты.

По периметру парка высадят высокие деревья и кустарники, которые не только украсят пространство, но и защитят от шума. Внутри парка будет ощущаться атмосфера загородной тишины.

Заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Роман Сусанин рассказал, что для любителей спорта оборудуют площадку с тренажерами, турниками и столами для пинг-понга. Рядом будет уголок для йоги и релаксации.

Главный сюрприз для детей — интерактивная площадка «Калейдоскоп», где ребята смогут играть и знакомиться с оптическими иллюзиями. Через парк пройдет транзитная велодорожка длиной около 8 километров, которая начнется от Загорского моря.

Новое общественное пространство станет продолжением пешеходной зоны «Дружба поколений». Планируется, что работы будут завершены к сентябрю.