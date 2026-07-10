В Сергиевом Посаде протестировали инновационное устройство для людей с проблемами зрения

В Центре Мещерякова в Сергиевом Посаде представили очки «Новый взгляд», которые позволяют людям с инвалидностью по зрению получать помощь от волонтеров. Устройство разработал Александр Петрович Митьков, сам имеющий ограничения по зрению.

Очки оснащены проводной камерой с разрешением 5 мегапикселей и углом обзора 180 градусов. Сигнал передается на компактный блок-дешифратор, который подключается к смартфону через порт Type-C. В комплекте с очками идут проводные наушники и жесткий футляр-тубус.

Работают очки через приложение «Камера новый взгляд» на базе Android. Пользователь может выбрать один из трех режимов: «Мой круг» (помощь близких), комбинированный режим (помощь близких и проверенных волонтеров) или «Общие волонтеры» (случайный незнакомец). Время сессии можно задать таймером.

Когда соединение установлено, волонтер видит на своем экране трансляцию с камеры. Если включена геолокация, искусственный интеллект показывает положение пользователя на картах, помогая строить маршруты. Оператор может удаленно переключиться с камеры очков на камеру телефона или применить цифровой зум для чтения мелкого шрифта.

Одним из тестировщиков выступил ветеран Александр Мартышкин. Он должен был пройти в помещении, выйти на улицу и сориентироваться в пространстве, полагаясь только на команды удаленного помощника. Александр двигался уверенно, так как наушник или блютуз-гарнитура передавали голос волонтера четко, без задержек.