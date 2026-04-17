В Сергиевом Посаде отметили День труда Московской области

В Сергиевом Посаде прошли торжества, посвященные Дню труда Московской области. Праздничное мероприятие состоялось во Дворце культуры имени Юрия Гагарина, сообщила глава округа Оксана Ероханова в телеграм-канале.
Она отметила, что праздник, учрежденный в 2007 году, призван подчеркнуть значимость труда и уважение к людям, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона.
В рамках церемонии отличившимся жителям вручили награды. В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова и депутат окружного Совета Тимофей Лагутин.
Работникам вручили благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьева, знаки областной думы, а также почетные грамоты от администрации округа и Совета депутатов.
Глава округа поблагодарила участников за преданность своему делу и отметила, что именно благодаря таким людям Сергиево-Посадский округ развивается и становится сильнее.
