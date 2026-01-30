В Сергиевом Посаде начали использовать новую снегоуборочную технику

На улицах Сергиева Посада появился универсальный фронтальный мини-погрузчик «Ant 1000», что в переводе означает «Большой Муравей». В настоящее время машина проходит обкатку на проспекте Красной Армии.

Благодаря специальному навесному оборудованию «Большой Муравей» быстро и эффективно очищает тротуары от снега до самого асфальта, обеспечивая безопасность и комфорт для пешеходов.

Универсальность новой техники позволяет решать различные зимние задачи. Например, аналогичный погрузчик работает на территории Троице-Сергиевой лавры и загружает в грузовики снег, собранный с дорог и пешеходных зон.

«Ant 1000» способен не только чистить тротуары, но и оперативно выполнять погрузочные и многие другие работы.