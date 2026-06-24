В Сергиево-Посадском округе детям-сиротам продолжают выдавать квартиры

В Сергиево-Посадском городском округе продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот. Глава округа Оксана Ероханова вручила ключи от квартиры Ольге Громовой.

Ольга рассказала, что окончила школу и мечтает стать дизайнером. «Пусть в новой квартире рождаются самые красивые идеи и проекты!» — пожелала глава округа Оксана Ероханова.

В этом году по государственной программе Московской области «Жилище» квартиры получат три человека из числа детей-сирот. Жилье предоставляют по договорам специализированного найма.

Список тех, кто имеет право на жилье, формирует окружное управление социального развития №15. Средства выделяют из областного бюджета. Всего с 2007 года в Сергиево-Посадском округе жильем обеспечили уже 398 человек.