В Сергиево-Посадском городском округе спасли заблудившуюся в лесу женщину

В понедельник, 29 июня, работники 252-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста ПСЧ-233 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли 40-летнюю женщину, которая заблудилась в лесном массиве вблизи деревни Самотовино Сергиево-Посадского городского округа.

Заместитель начальника части Роман Макаров рассказал, что в 18:00 в службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина. Он сообщил, что его жена ушла собирать ягоды около края леса в 14:00 и заблудилась. Все это время женщина была на связи с мужем, но ее телефон почти разрядился.

Прибыв в предполагаемый район поиска, спасатели поговорили с мужем заблудившейся и определили направление поиска. Специалисты начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы. Женщина слышала их, но из-за заболоченной местности боялась самостоятельно выходить из леса.

Заместитель начальника 252-й пожарно-спасательной части Андрей Мальков выдвинулся к приблизительно указанному месту с другой стороны леса на личном болотоходе. Спустя шесть часов женщину обнаружили и вывезли из леса к дороге, где уже ждал супруг. От медицинской помощи она отказалась.