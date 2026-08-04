Ярмарка профессий пройдет в Сергиевом Посаде 15 августа

15 августа в Сергиево-Посадском городском округе впервые состоится Ярмарка профессий. Это совместный проект промышленных предприятий, администрации округа и образовательных организаций, направленный на развитие кадрового потенциала территории.

Ярмарка профессий — не традиционная ярмарка вакансий. Ее цель — познакомить школьников и молодежь с современными промышленными профессиями и производственными технологиями. Организаторами выступают Совет директоров предприятий и организаций Сергиево-Посадского городского округа, а также управление инвестиций администрации округа, отвечающее за развитие промышленности.

Гости смогут познакомиться с инженерными и рабочими профессиями, принять участие в мастер-классах, посетить интерактивные площадки, увидеть демонстрацию производственных технологий, пообщаться с представителями предприятий и образовательных организаций.

Особое внимание будет уделено вопросам профессионального самоопределения школьников и молодежи. Посетителям расскажут о возможностях целевого обучения, востребованных профессиях и карьерных траекториях на предприятиях округа.

Мероприятие пройдет 15 августа с 11:00 до 18:00 в Пожарном переулке города Сергиев Посад. Вход свободный.