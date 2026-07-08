В семи округах Подмосковья отремонтировали неисправные светофоры

Специалисты Мосавтодора провели обследование региональных дорог и выявили восемь неисправных светофорных объектов в семи округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Для обеспечения безопасности водителей и пешеходов был проведен ремонт.

За неделю дорожники восстановили работу светофоров на улице Парковой в Долгопрудном, на улице Московской в Истре, на улице Батарейной в Лобне, на улице Большой Серпуховской в Подольске, на Ярославском шоссе у микрорайона Инессы Арманд в Пушкино, а также на улице Дорожной в поселке Первомайский городского округа Коломна.

На Каширском шоссе в Ступине были отремонтированы два светофорных объекта: на 77-м километре — дорожный светофор, а на 83-м километре — вызывная кнопка пешеходного светофора.

Обследования и ремонт проводятся в рамках летнего содержания региональной сети Московской области.

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