В селе Теряево временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

Минтранс Подмосковья сообщил, что в ночные часы с 28 по 30 июня 2026 года на региональной автодороге «Лотошино-Суворово-Клин» в селе Теряево Волоколамского округа ограничат движение транспорта. Это связано с укладкой асфальта.

Специалисты Мосавтодора будут проводить работы ночью, чтобы не мешать движению днем и обеспечить высокое качество дорожного покрытия. Также это необходимо для повышения безопасности на трассе.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей — быть внимательными на дороге и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в «Макс».