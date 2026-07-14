В селе Спас-Угол готовятся к литературно-музыкальному празднику

В старинном селе Спас-Угол Талдомского округа активно идет подготовка к культурному событию «Спас в Спасе». Праздник состоится 23 августа и будет посвящен 200-летию со дня рождения писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Сейчас в селе идут работы по благоустройству. Преображается прилегающая территория, организуются интерактивные площадки и торговые зоны, строятся парковки для гостей и места для экстренных служб.

Председатель Комитета по культуре администрации округа Светлана Полканова поделилась, что программа праздника будет насыщенной и яркой. Духовное начало торжеству положит служба в местном храме с участием Московского ансамбля русского духовного многоголосия «Антик». На территории музея развернется театральная постановка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», исполненная студентами Московского губернского колледжа искусств.

Кроме того, гостей ждут мастер-класс по историческим танцам, фестиваль-конкурс исторического костюма «Щедринский фасон», фотовыставки, интерактивные площадки для детей и взрослых, а также экскурсия по музею писателя. «Угощать гостей праздника будем любимой писателем пшенной кашей с яблоками», — отметила Светлана Павловна.

Заместитель главы округа Сергей Молчанов рассказал, что детально прорабатывается комфорт прибывающих гостей. «Наша задача, чтобы юбилейные мероприятия прошли безупречно, строго по графику и оставили у всех присутствующих исключительно самые теплые впечатления», — подчеркнул он.